Carpetazo a la denuncia contra Antuña por trato de favor a los Ángeles del Infierno

No ha podido llegar en mejor momento, a dos días de las elecciones, el carpetazo definitivo al "caso Ángeles del Infierno", la denuncia de un vecino de Noreña que aseguraba que tanto la alcaldesa Amparo Antuña como el concejal de Seguridad, Pelayo Suárez, habían hecho caso omiso de las supuestas actividades molestas de este grupo de moteros instalado en el núcleo de La Felguera. De igual modo que el Juzgado de instrucción número 4 de Siero -cuyo sobreseimiento de la denuncia recurrió el perjudicado, Pedro Manuel García González-, la sección tercera de la Audiencia estima que la alcaldesa y el concejal actuaron de forma adecuada ante las quejas informales presentadas por el vecino, ordenando a la Policía Local que las comprobase, sin que ésta, o la Guardia Civil, observasen nada anómalo que pudiese llevar a la apertura de un expediente. Y en el caso de la queja formal que planteó García González ante el Ayuntamiento, añade el tribunal, se abrió el correspondiente expediente que obligó a los Ángeles del Infierno a retirar sus carteles y a cerrar la finca. Por tanto, "no cabe hablar en puridad de pasividad", concluye le el tribunal. Contra este auto de sobreseimiento y archivo ya no cabe recurso alguno.

"Tanto la alcaldesa como el concejal lamentan profundamente los perjuicios causados al municipio de Noreña, al haberse visto cuestionado el municipio en cuanto a su relación con los Ángeles del Infierno, cuando la única realidad es que el equipo de gobierno del Ayuntamiento siempre actúa conforme al principio de legalidad, observando en todas sus actuaciones el cumplimiento de la Ley", han indicado los dos políticos a través de su abogado, Fernando de Barutell.

Y añaden que "lamentan profundamente que la tarea de gobierno se haya visto empañada por una denuncia carente de la mínima veracidad, que lo único que perseguía era dañar políticamente a los denunciados, y dañar el buen nombre del municipio de Noreña".