Las familias del colegio Covadonga de Noreña luchan por la subvención

La Asociación de Madres y Padres (Ampa) del colegio "Nuestra Señora de Covadonga" de Noreña, están batallando para recibir, finalmente, la subvención municipal. Este periódico adelantó hace varios meses que en la última convocatoria de ayudas a colectivos no se había llegado a valorar la candidatura del Ampa -al igual que sucedió con la de la Orden del Sabadiego- por la ausencia de documentación requerida. Al ser notificados de que no tendrían subvención, los padres y madres presentaron alegaciones, que ahora deberán ser resueltas. A su vez, también convocaron una reunión a la que acudieron representantes de varios partidos políticos.

Este encuentro tenía como finalidad asegurarse de que no se les descartaba para la ayuda. Allí expusieron que se habían quedado fuera de la concurrencia competitiva por una confusión que llevó a no presentar la memoria de actividades de 2017 que se exigía. Sin embargo, recordaron que ese documento lo entregaron en la convocatoria del año anterior, y que por tanto entendían que prima ley de Procedimiento Administrativo que reconoce "el derecho de los interesados a no aportar documentación que ya se encuentre en poder de la administración".

Según apuntan, y con la presencia de concejales de Conceyu Abiertu, Partido Popular (PP) y Foro, la alcaldesa, Amparo Antuña (IPÑ), les transmitió que la resolución de la convocatoria no se hará hasta que no se hayan tramitado las alegaciones presentadas. Tarea que correrá a cargo, primero de la secretaría municipal y posteriormente del interventor.

A pesar de esto, los padres recalcan que la decisión final una vez realizados los informes de secretaría municipal e intervención dependerá de la Alcaldía, que es quien tiene la última palabra, más allá de los informes presentados por los técnicos municipales.

Por ello, esperan que la situación se resuelva de manera favorable. Algo que, sin embargo, no pasó en los últimos años, con varias asociaciones que se quedaron sin la ayuda por problemas similares con la documentación.