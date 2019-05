El Juzgado archiva la causa por la fijación del sueldo de la alcaldesa de Teverga (IU)

El Juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Grado ha archivado la causa abierta a instancias del PSOE contra la alcaldesa de Teverga, María Amor Ardura (IU), por un presunto delito de prevaricación administrativa supuestamente cometido al fijarse su sueldo en junio de 2015. La jueza no aprecia motivos para prolongar el proceso al no ver suficientemente justificada la irregularidad.

María Amor Álvarez Ardura mostró ayer su satisfacción por la decisión judicial que, aseguró, evidencia que "no hay ninguna causa, sino que el salario es absolutamente normal y legal y se ve que todo lo que había era un interés político, una persecución política". La regidora, a la que buena noticia le llega a punto de enfrentarse -mañana- a las urnas para tratar de seguir en el cargo, siempre se defendió de la denuncia del PSOE en base a la citada persecución política.

Y es que el mandato que acaba no ha sido precisamente tranquilo en el concejo tevergano, donde la tensión en la izquierda, entre PSOE e IU, ha sido prácticamente una constante desde 2015 cuando los segundos arrebataron el gobierno a los primeros con el apoyo de la oposición pese a ganar estos en votos.

Está por ver la decisión de los socialistas, ya que es una decisión en primera instancia, contra la que cabe recurso. No obstante, la alcaldesa tevergana está convencida de que, aunque sigan con el proceso judicial, el asunto terminará por desestimarse.

La investigación parte de una denuncia presentada por los socialistas teverganos en noviembre de 2017 al detectar que la regidora se había aprobado el sueldo en 2015 -unos 25.000 euros anuales más los gastos de Seguridad Social- sin habilitar una partida presupuestaria. Entonces pidieron un Pleno extraordinario y una revisión de oficio del expediente, y llevaron el caso al Juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Oviedo, que condenó mediante sentencia a Teverga a revisar los expedientes. Luego el Consejo Consultivo declaró "nulo" de pleno derecho el sueldo de la regidora por un error administrativo, ya que no se había realizado la publicación definitiva en el "Boletín Oficial del Principado de Asturias".

Declaración

Con la sentencia y el dictamen, el PSOE denunció a la Alcaldesa, que tuvo que declarar ante el juez a principios de año. Y ahora el Juzgado de Grado opta por archivar la causa.

"Siempre dejé claro que no venía a la Alcaldía a ganar dinero, dejé mi trabajo y me dedico a ello con dedicación plena, son 1.348 euros al mes y no tengo gastos de ningún otro tipo", declaró a este periódico a finales del año pasado Álvarez Ardura cuando se conoció que debía declarar ante el juez.