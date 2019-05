Buznego (PP), tras perder tres ediles:"Tenemos que hacer una oposición digna"

La alegría del socialista Alejandro Vega se transforma en decepción en el popular Andrés Buznego, después de haber perdido tres ediles al pasar de los ocho del mandato que ahora expira a los cinco que tendrá en este. "Los resultados no son buenos, esperábamos que hubieran sido mejores y haber conseguido más concejales", reconoce Buznego. Lo achaca que las circunstancias no les fueron favorables porque no les acompañó "la ola del PSOE, que ganó en muchos sitios". Por lo que el candidato popular destaca que "a partir de ahora tenemos que liderar la oposición porque somos cinco. Tenemos que hacer una oposición digna y pensando en los vecinos".

Villaviciosa venía siendo hasta la fecha uno de los principales bastiones del PP y una de las plazas más conservadoras en Asturias, donde siempre habían vencido los populares, que ahora la pierden.