La Asociación de Madres y Padres de Nava se disolverá si no hay relevo

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio San Bartolomé de Nava pide mayor implicación de las familias para evitar que este colectivo desaparezca. Al frente están María Presa (presidenta), Priscila Prieto (vicepresidenta), Marta Torga (secretaria) y Yoana Gracia (tesorera). Son las mismas que acuden en representación de las familias al consejo escolar, la comisión de convivencia u otros órganos escolares. Piden relevo y que más padres se impliquen en el AMPA. Les desmotiva que a las reuniones sólo acudan unos pocos y que no tengan apoyo. La prueba es que en el colegio estudian algo menos de 300 alumnos, y sólo tienen alrededor de un centenar de socios. Desean que esta cifra incremente, pues la cuota anual es de sólo 15 euros por familia.

Así que la directiva del AMPA ha convocado a una reunión el viernes, a las siete de la tarde, en la casa de cultura, a todas las familias de los escolares, no sólo a las que son socias de la asociación. Piden un cambio de mentalidad para que se convenzan de que el AMPA está para mucho más que para organizar actividades extraescolares, pues estas son una mínima parte de su cometido.

Marta Torga y Priscila Prieto explican que llevan ya dos cursos "intentando lograr un relevo progresivo, que es lo normal". Pero no lo han conseguido. Así que han decidido tomar cartas en el asunto y el lunes enviaron un comunicado a los padres, a través de los alumnos, en el que les convocan a la mencionada reunión del viernes. Adelantan que el asunto que tratarán es la disolución del AMPA, al dimitir la actual directiva en el próximo curso, sin no hay relevo. Si no hay padres que tomen las riendas las consecuencias serán la supresión de las actividades extraescolares que organizan, se anula el descuento de los cursos de natación (la cuota pasaría a ser más del doble) y cesa la coordinación con el colegio en distintas actividades durante el curso (escuela de padres, talleres, formación...) Pero también pierden la figura de mediadores entre las familias y el colegio.