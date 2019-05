Izquierda Unida presentará a su candidato en el Pleno de investidura

Izquierda Unida (IU) de Carreño presentará a su candidato, Ángel García, en el pleno de investidura. La asamblea de la formación, reunida ayer, decidió que no apoyaría el proyecto del PSOE de Amelia Fernández, que, con siete concejales, no cuenta con la mayoría absoluta en la Corporación. El propio candidato consideró que esta posición es la más coherente dadas las circunstancias. "Después de haber estado cuatro años haciendo oposición al PSOE y criticando su gestión no podemos apoyar a Amelia Fernández", sostuvo.

La asamblea, por otra parte, descartó, al menos por el momento, posibles contactos con el resto de formaciones políticas con representación municipal (el PP, que contará con tres ediles, y Somos, que tendrá dos) para posibles acuerdos, lo que no es obstáculo para que pueda haberlos más adelante.

García se mostró, asimismo, muy satisfecho con los resultados de las últimas elecciones, en las que Izquierda Unida fue la fuerza que más subió, al pasar de tres concejales a cinco, y se posiciona como principal partido de la oposición. Además, IU fue la fuerza más votada en Candás.

La directiva se volverá a reunir el viernes a las cinco y media de la tarde para seguir valorando la situación.