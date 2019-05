El PSOE anuncia reuniones con todos los partidos de Siero "sin excepción"

El secretario general del PSOE de Siero y número tres de la lista socialista en las últimas elecciones municipales, Javier Rodríguez Morán, anunció la intención de su partido de iniciar una rueda de reuniones con todas las fuerzas políticas que han conseguido representación, "sin hacer ninguna excepción".

Los socialistas quieren con buscar la estabilidad institucional, y aunque el apoyo de un solo concejal les valdría para conseguir la mayoría absoluta en el Pleno (consiguieron doce en los últimos comicios), su idea es que se sume al proyecto municipal el mayor número posible de fuerzas.

Este "diálogo con todos" al que alude Morán es una forma de pasar página y un llamamiento al "cambio de actitud de los partidos que eligieron el no por el no" en el anterior mandato, y a los que los votantes no les respondieron.

El secretario general, así como el vicesecretario, Saturnino Vegas, y la secretaria de Organización, Ana Rosa Nosti, se mostraron muy agradecidos con los vecinos por el respaldo masivo a su partido.