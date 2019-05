El PSOE pierde su mayoría en Llanera al aceptarse un voto del PP declarado nulo

El Partido Socialista (PSOE) de Llanera perdió ayer la mayoría absoluta que había obtenido en los comicios municipales del domingo. Lo hizo cuando la Junta Electoral dio por buena una alegación del Partido Popular (PP), que pedía se aceptara un voto que se había catalogado como nulo. El sobre de la polémica incluía, además de la papeleta, propaganda electoral del partido. En base a la ley electoral, finalmente, se aceptó como válido y el PP, que se había quedado a un voto del quinto concejal, lo logra, quitándoselo al PSOE, que ahora se queda en ocho.

Tres días después de las elecciones, saltó la sorpresa. Un disputado voto en Cayés, que no se había dado por bueno, acabó valiendo para acabar con la efímera mayoría absoluta de Gerardo Sanz. El mismo día de la votación, los representantes populares presentaron la alegación correspondiente. Entendían que la ley electoral avalaba su reclamación, al ser papeleta y propaganda del mismo partido.

Fueron tres jornadas en las que nada se supo de este asunto, hasta que finalmente, en la mañana de ayer, se conoció que la junta electoral había aceptado la alegación. Esto ponía en peligro la mayoría absoluta socialista.

Pasado el mediodía, esta circunstancia se confirmó. La junta dio por bueno el disputado voto de Cayés. Con esto, el PP sumaba uno más a los 1.913 obtenidos y, sobre todo, conseguía otro representante en el pleno.

A pesar de la noticia, el alcalde en funciones, Gerardo Sanz señaló: "Estamos igual de contentos y de satisfechos que en la noche del domingo, seguimos teniendo 3.085 votos, fuimos el único grupo que subió concejales de las elecciones anteriores, y nada menos que tres".

Aun reconociendo que la alegría es grande por el resultado, reconoce que "nos hubiese gustado más tener nueve que ocho y diez que nueve. Igualmente, el respaldo hacia nosotros no ha menguado". Por último, abrió la puerta a un pacto de gobierno con alguna de las otras fuerzas: "No me atrevo a decirlo todavía, hay que hablar con los demás. Sobre todo con los que quieran venir al gobierno para trabajar por Llanera", sentencia.