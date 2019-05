"Las vallas de la Senda del Oso no son para apoyarse", sostiene el alcalde de Proaza

El anuncio de posibles acciones legales contra la Mancomunidad de los Valles del Oso por parte del guía turístico holandés Joel Arnoldus de Bruine por la caída que sufrió la semana pasada en el tramo tevergano de la Senda del Oso no parece asustar a los alcaldes. "Está en su derecho a presentarla, pero habrá que demostrar que hay responsabilidad. Hay puestos unas señales en la ruta que informan de que las vallas no son para apoyarse o subirse a ellas", sostuvo ayer el alcalde de Proaza, Ramón Fernández.

Para el letrado de Joel de Bruine, la responsabilidad de la Mancomunidad en el mantenimiento de la Senda ya la estableció hace años la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), al dirimir la reclamación de una persona accidentada en 2001. Desde entonces, ha habido otras sentencias, según el letrado, que apuntalan esta tesis. No obstante, el letrado no ha descartado reclamar ante el Principado, aunque la administración regional ha dejado claro por activa y por pasiva que la titularidad de la Senda no le corresponde.

Después del anuncio por parte de la Fiscalía de la apertura de unas diligencias preprocesales para instruirse sobre la situación la seguridad de la Senda del Oso, a raíz de los dos accidentes, uno de ellos mortal, ocurridos en las últimas semanas, parece que los ayuntamientos han movido ficha. Ayer mismo se inició el anunciado desbroce urgente de la senda. Fue en Proaza, en el tramo entre la capital del concejo y Caranga. Solo dio tiempo a quitar la abundante maleza en un tramo de 500 metros, pero los trabajos proseguirá hoy y los próximos días.

El propio alcalde del funciones, Ramón Fernández, al que le quedan apenas quince días de mandato, supervisó el desbroce. Hoy mismo se reunirá con el técnico del Principado que dirigirá las obras de reparación de las vallas y refuerzo de los puentes por importe de 39.000 euros. Unos trabajos que se han adelantado a raíz de los accidentes.

Según explicó Ramón Fernández, se repararán unos 500 metros de valla en las sendas, se pondrán barandillas nuevas en un tramo de unos 60 metros y se reforzarán las de los puentes, desde uno de los cuales se precipitó hace unos años un cicloturista, sufriendo graves lesiones. Aparte, el ayuntamiento instalará vallas de seguridad en el tramo desde el que se precipitó con su bicicleta el ingeniero segoviano afincado en Valladolid Julio Martín, fallecido el pasado día 12 al golpearse contra la carretera del Puerto de Ventana (AS-228). Es sin duda el tramo más peligroso de la senda, debido al desnivel que hay respecto a la carretera, de unos siete u ocho metros.

Estos trabajos no debería impedir la necesaria obra de mejora integral de la Senda del Oso. Los alcaldes de la Mancomunidad, que, salvo la de Teverga, no repetirán en el siguiente mandato, dejan este costoso proyecto para las corporaciones que se constituirán el próximo 15 de junio.

A raíz de los accidentes, los alcaldes indicaron que no cuentan con el presupuesto suficiente para mantener la Senda en perfecto estado de revista, y alguno de ellos se ha mostrado incluso a favor del ofrecimiento hecho por la Fundación Oso para hacerse cargo del mantenimiento de la ruta.