El cuponero de la ONCE José Ramón Riopedre reparte 350.000 euros en Lugones

José Ramón Riopedre Rico ha llevado la fortuna a Lugones. Es el repartidor de la ONCE que ha dejado en la localidad más poblada de Siero 350.000 euros, repartidos en diez cupones. Han sido premiados cada uno con 35.000 euros en el sorteo del jueves. Riopedre es el vendedor de la zona del centro de salud.

"Me alegra mucho, aunque a mí no me tocara nada", comenta satisfecho de haberle dado una alegría a más de uno. "¡Hombre, claro que estoy contento! ¿Cómo no?", apunta. No es para menos, pues este ha sido el premio de mayor cuantía que ha entregado en sus quince años como cuponero de la ONCE. De este tiempo, la mayoría -unos diez- los lleva repartidos en Lugones, localidad en la que también reside.

Riopedre apunta que a muchos de sus clientes les dio él mismo la noticia ayer cuando fueron a comprobar si su cupón estaba premiado. Los que habían comprado el 12.739 están de enhorabuena. "Pero otros todavía no lo saben", apunta el vendedor, que ayer recibió muchas felicitaciones por los 350.000 euros repartidos en Lugones. Tras el premio no notó especialmente un incremento de las ventas, pero confía en que sí ocurra estos días. El cupón diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras.