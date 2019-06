Torazu asegura el relevo para su boroña

Silvia Préstamo, Yaiza Alonso, Hugo Costales y Pelayo Puente son el relevo generacional del Festival de la Boroña de Forna de Torazu. Su futuro está asegurado con estos jóvenes. La primera, de 23 años, ayudaba ayer a Nieves Huerres a quitar las hojas de berza que cubren este exquisito manjar, y después también se animó a preparar las raciones. Su abuela, Isabel García Vigil, es una de las amasadoras, y su madre también colabora con la organización de la fiesta.

"Es importante seguir con la tradición porque es algo que identifica al pueblo", argumenta Yaiza Alonso, que tiene 18 años y es hija de Juanjo Alonso, uno de los roxadores, encargados de controlar la forna en la que se cocinan las boroñas. Ayer echó una mano donde hizo falta.

Hugo Costales tiene 17 años y cree que participar de la fiesta "es importante porque si no, esto se acaba". Así que estuvo sirviendo en la barra. Pelayo Costales es, con 17 años, el benjamín, y también resalta que hay que "ayudar porque es una tradición y conseguimos recaudar fondos para la fiesta del pueblo".

Estos cuatro jóvenes van formando parte de un engranaje en el que las mujeres de Torazu son la clave, y así lo destacó también el alcalde en funciones, Gerardo Fabián. "Son capaces de mover este festival", señaló, sin olvidar que "sí tenemos relevo, hay jóvenes, chicas y chicos", aplaudió.

Una de las más activas de estas mujeres es Amparito Fernández, que recibió un reconocimiento como roxadora -la única, pues siempre ha sido una tarea que han realizado tradicionalmente los hombres- y como "embajadora de la boroña de forna, que traspasa fronteras". Jesús Quiroga también fue distinguido por su labor como roxador. Irene García Canellada fue otra de las vecinas homenajeadas porque "cuando no está haciendo alguna actividad, la está pensando". Su implicación en la dinamización del pueblo ha tenido premio, al igual que el amor por su tierra de Pepe Cobián, cabranés emigrado a Argentina, "donde presumió de asturianía". Eugenio Caravia llevó la ilusión a la localidad en diciembre sufragando el alumbrado navideño y su gesto también fue aplaudido.

El polifacético presentador Alberto Rodríguez fue el pregonero del XXI Festival de la Boroña de Forna y enganchó al público con su humor. Hizo un "homenaje a las madres y mujeres asturianas", en el que calificó como "el año de las mujeres". "Espero que gobiernen el mundo y lo hagan mejor que los hombres, que no les va a resultar difícil conseguirlo", aunque reconoció que debe ser una tarea complicada a la vista de que "nadie lo hace bien".

Con la ayuda de otra de las madres de este festival, Josefina Prida, Rodríguez descubrió que no es borona, pues en Torazu es boroña, y que "roxar la forna" es calentar el horno, donde cuecen toda la noche. También llegó a la conclusión de que, por sus atributos, este manjar es femenino y de que "su marido es el boroñu -sin relleno de compango- y es el que preñó a la boroña", que dentro lleva una docena de chorizos y otros tantos trozos de panceta y jamón.

Se sirvieron 33 boroñas, que suponen casi 400 raciones. Dieron buena cuenta de ello Begoña Alonso, Pancho de Diego, Germán Alonso y Maruja Carús, que procuran no faltar a esta cita gastronómica. "Está muy buena", valoraron. El alcalde en funciones, Gerardo Fabián, confesó que antes no le gustaba demasiado la boroña, pero cambió de idea cuando resurgió este festival. "Ahora me encanta", destacó orgulloso de mantener tan viva esta tradición que cuecen en las cinco fornas que siguen en funcionamiento en Torazu.