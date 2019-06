El alcalde de Siero reclama sustituir el puente sobre las vías en Lugones

El alcalde en funciones de Siero, Ángel García, mantuvo, ayer, una reunión de trabajo con el director general de Infraestructuras y Transportes, José María Pertierra, para abordar asuntos como reclamar al Principado que cumpla con su compromiso de reponer el puente sobre las vías del tren en la avenida Conde de Santa Bárbara, en Lugones.

García explica que la sustitución de esta infraestructura se incluyó en las condiciones del convenio de cesión de la titularidad de la carretera SI-1 (entre Lugones y Venta del Gallo), que se firmó hace un tiempo. Por lo que el regidor en funciones recuerda a Pertierra que queda pendiente de cumplir el cambio del mencionado puente en la localidad más poblada de Siero.

Otro punto que trataron en esta reunión de trabajo fue buscar una solución para reparar un tramo que queda pendiente en las obras de mejora de la carretera SI-12, entre Saús y El Plano, que ejecuta el Gobierno regional.

Pero este tramo de vía no le consta al Principado como de titularidad autonómica, por lo que no lo incluyeron en el proyecto de la obra. Pero Ángel García, esgrime que tampoco les figura en el Ayuntamiento que sea de competencia municipal. Así que ambos responsables públicos buscan alcanzar un acuerdo entre las dos administraciones para que no quede en el limbo y sin arreglar un kilómetro de esta carretera por encontrarse casi en tierra de nadie.

Como anunció el PSOE en su campaña electoral, quieren acometer una gran obra en la avenida Viella, en Lugones, para donde prevén un ambicioso bulevar. Por lo que el próximo equipo de Gobierno ha empezado por solicitar al director general de Infraestructuras y Transportes la cesión del Principado al Ayuntamiento de Siero la titularidad del tramo urbano de esta carretera, que es sobre el que tienen previsto actuar.

Ángel García se reunió ayer con José María Pertierra para ir agilizando estos trámites mientras se constituyen los nuevos gobiernos regional y municipal, resultado de las elecciones del 26 de mayo. Los doce concejales que las urnas les han dado a los socialistas en Siero, rozando la mayoría absoluta de los trece ediles, les facilitará poder sacar adelante proyectos que anunciaron en su programa electoral como este del bulevar de Lugones.