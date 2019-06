Lugones exige un autobús hasta Paredes: "Ir por la carretera no es seguro"

Los vecinos de Lugones se han unido para pedir al Ayuntamiento de Siero una línea de autobús hasta el centro comercial de Paredes. La asociación "Lugones en pie" está liderando una recogida de firmas, que ya alcanza casi las quinientas. Sus representantes, en calidad de portavoces de los firmantes, señalan que "ahora mismo hay que ir por la ruta del colesterol, que es larga y no tiene luz, o por el arcén de la carretera, y no es seguro".

La reivindicación viene de dos años atrás, cuando comenzaron a solicitar un transporte público que les acercase al área comercial. "Pasó de haber un autobús a que lo quitaran cuando ya no les interesó. De repente, estás en Lugones, tienes un centro comercial en tu parroquia, pero no puedes acceder de ninguna manera que no sea en coche", lamentan los representantes de la asociación.

Además, señalan que originalmente, cuando existía la línea que unía Lugones y el centro comercial, mucha gente pasaba por la localidad llegada de otras zonas. "La gente venía a Lugones en otros medios de transporte a coger el bus, paraban y gastaban aquí", resumen.

Señalan que se trataría de una medida positiva de cara al cuidado ambiental: "Actualmente, no vemos ninguna medida efectiva contra la contaminación".