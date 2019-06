Música, baile y artesanía copan el parque de la Paz de Lugones

Lugones inauguró ayer el Mercado Celta. Un espacio que rebusca en las raíces medievales asturianas, incluyendo una gran variedad de actividades y productos. Desde primera hora la afluencia al parque de la Paz de Lugones fue alta. Primaron las familias y personas de mediana edad, que se sorprendían especialmente con la fabricación artesanal de madreñas. Pasada la una de la tarde, los parrilleros comenzaron a encender las brasas. Los adultos no quitaban la vista de las suculentas costillas que se turraban sobre las llamas, mientras los pequeños tenían otras preferencias. "Mamá, déjame algo para unas gominolas", le decía una pequeña a su progenitora, antes de salir corriendo hacia un puesto de dulces. Comida y manufacturas a la venta no son los únicos atractivos del mercado. No faltó la música celta con una preciosa combinación de gaita, tambor y acordeón. También hubo baile tradicional, un espectáculo que captaba la atención del público mientras se aprovechaba para comer algo en los numerosos puestos de alimentación instalados por todo el parque de Lugones. Los niños jugaron en los hinchables, tiempo para que los mayores miraran con más calma la gran variedad de puestos. El mercado continua hoy con la misma oferta que ayer, incluyendo juegos malabares, un pasacalle, números circenses, ropa de época, música, y animación infantil, entre otras, informa A. ILLESCAS