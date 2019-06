Los hermanos Loredo inauguran San Antonio con recuerdos del Abre César

El pregón de César y Valentín Loredo, que lo aprovecharon como "una oportunidad para hablar de la calle desde la perspectiva del Abre César" -discobar que regentaron durante 30 años-, inauguró ayer las fiestas de San Antonio de Pola de Siero. Las celebraciones prosiguen hoy con actividades infantiles por la tarde y verbena. El domingo es la misa en honor al santo y se espera una animada sesión vermú.

Dedicaron su discurso, jalonado por anécdotas y vivencias de este emblemático bar, a su bisabuela, Juana Marón, que tuvo una cuadra en la popular calle polesa. Su local nocturno fue refugio para los amantes de la fiesta. César Loredo realizó un repaso de muchos de ellos, que vivieron grandes momentos en el Abre César. "Quedan los recuerdos y la memoria de una calle", apuntó Loredo "añorando tiempos de esplendor, que seguramente no volverán". Concluye que "da tristeza verla ahora, sin vecinos ni negocios, una calle que tuvo tanto esplendor". "Me cuesta mucho cerrar el discurso, pero no tanto como el día que nos fuimos de la calle. Queda mucho por contar. Espero que sea para otra. Lo mejor fue la experiencia", concluyó.