Nun tien trator nin ye del Partido Nacionalista Vasco. Ye asturianista por Bimenes. Y dende ayer, otros cuatro años más, alcalde del conceyu. En realidá, son pocos años tovía, pero'l so obxetivu de fondu ta cumplíu. Dicen los sos vecinos que, si s'empeña, puede xubilase d'alcalde. En mediu d'un dominiu de les opciones polítiques d'ámbitu estatal, triunfa una llocal.

El movimientu asturianista existe.

Darréu d'esti triunfu electoral, pa unos pocos, la figura d'Aitor García Corte ye un referente estéticu; pa otros, folklóricu y puede que políticu. Más allá d'unes pites y un gallineru. Ye un símbolu Aitor García, de 39 años, solteru y mozu que fala asturianu nun conceyu onde la llingua ye oficial. Ensin renunciar al usu de la llingua, estos años esguiló a lo más alto del conceyu, con buena mano colos sos paisanos.

La familia del Alcalde ye bien conocida y querida en Santa Gadía y en too Bimenes. Cualaquiera que lu trate, cuenten, acaba atopando lo meyor d'un rapaz de pueblu, nel meyor sentíu de la pallabra. Nun puedo dicir que lu conoza muncho. El términu amigu ye dalgo muncho más fondo que tar en Facebook y fincar "me gusta".Ye un bichu raru, ensin ofender, agora qu'Asturies entama un tiempu nuevu d'iniciatives pa promocionar l'asturianu.

Aitor García vien de la izquierda, a la que lleva na sangre y nel corazón, pero la so militancia nesti tiempu ye un exemplu cercanu y simpáticu pa col asturianu. En Nava tamién tien buena imaxen Aitor García. Nun s'escaezan de que yera la mano inocente y el que facía la rifa de la cesta na cena solidaria de Cáritas. Poro, préstame face-y equí esti pequeñu homenaxe amistosu: al so estilu, al so cuayu, a la so integridá.