El ajedrez toma la plaza de La Baragaña con sesenta jugadores hasta mañana

El ajedrez toma la plaza de La Baragaña de Candás. Ayer comenzó el torneo al aire libre "San Juan", organizado por el club "Ajedrez Candás" y el Ayuntamiento, con la participación de sesenta deportistas, que darán buena cuenta de las técnicas y estrategias aprendidas a lo largo del curso. Además, en la villa marinera no llovió, por lo que no hubo que recoger los tableros. El ajedrez, en juego con sistema suizo a once rondas, regresa hoy desde las cuatro de la tarde a la plaza candasina y continúan mañana. Una vez que finalicen las rondas, será la entrega de premios con trofeos para los ganadores y medallas para todos.