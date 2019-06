Somos tacha de "nefasta" la gestión del PSOE en la gasolinera de Ullaga

Somos Siero advierte de que el caso de la gasolinera de Ullaga -tras un largo periplo judicial los tribunales han avalado su legalidad y el Ayuntamiento pedirá su reapertura- llevará al concejo "a hacer frente a cuantiosos pagos por la gestión urbanística" de dicho asunto, que la formación califica de "nefasta".

Los accesos, el parking y la cafetería del establecimiento fueron denunciados por un particular. Tras un largo proceso judicial, la última sentencia avala la gasolinera. No obstante, Somos cree que la situación no es ta optimista como ha valorado el gobierno local del PSOE. "El Ayuntamiento de Siero fue expulsado de la causa judicial y la anterior concejala de Urbanismo, Noelia Macías, fue directamente señalada por el tribunal como responsable única de desacato de la sentencia judicial firme".

A su vez, la formación se desvincula de la judicialización del caso. Señalan que el procedimiento, que aun continúa abierto, "comenzó con la aprobación de un estudio de implantación aprobado en agosto de 2015 sobre el que un particular denunció. Por tanto, es rotundamente falso que se trate de una judicialización por parte de Somos Siero", dicen en referencia a las críticas del PSOE, que han pedido a la formación morada que se retracte de sus ataques a los dirigentes locales.