Un vecino de La Fresneda se alarma al hallar "una víbora" cerca de su casa

Un vecino de La Fresneda se llevó "un gran susto" al encontrarse una "víbora", de casi un metro, cerca de su casa, cuando iba a pasear al perro. El avistamiento sucedió en la zona próxima al parque de la localidad. Se trataba de un espécimen de color parduzco, con la cabeza triangular, siendo la cabeza más ancha que el morro. Al verla volvió a casa a buscar el móvil y llamó al 112, que le indicó que no podían hacer nada "al no haberle puesto al menos, una caja encima". Los vecinos resaltan que no es la primera vez que encuentran víboras en la localidad y ven "un peligro" en su presencia.