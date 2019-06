El PSOE de Pravia veta un tercer sueldo para el edil de Cs en un bronco Pleno

Primer pleno del mandato en Pravia, primera bronca política. La sesión para fijar la organización de la Corporación así como las liberalizaciones del alcalde, David Álvarez (39.740 euros anuales), y la edil, Sonia Álvarez (23.500 euros al año), metió en pleno debate al equipo de gobierno del PSOE y Ciudadanos, con el PP al margen de la disputa. Y todo a cuenta de la negativa del gobierno local de aprobar una tercera liberalización, la del portavoz municipal de Ciudadanos, Alberto Morán.

"Queremos una oposición fuerte y respetada con una persona con una dedicación parcial que pueda atender a los vecinos", defiende Morán, cuyo sueldo rondaría los 12.000 euros. "No han querido, para unos sí y para otros no, esperamos que no sea el mandato del 'no'", añadió. El regidor alegó que, si bien es verdad que la tercera liberalización está prevista en la ley, "si pedimos esfuerzos a los ciudadanos también nosotros queremos tener un gesto político, al menos hasta que la deuda del Ayuntamiento esté en cero". Y añadió: "No tenemos porqué ir a los máximos porque los permita la ley".

En cuanto a los sueldos del alcalde y la concejala de Obras, Ciudadanos votó en contra y el PP lo apoyó. La negativa de la formación naranja, con cuatro ediles por primera vez en el Consistorio praviano, se debió al aumento de un 30 por ciento en el sueldo de Sonia Álvarez: "Para una persona que no tiene trabajo fuera de la política, me parece muy por encima del que tendría en su vida privada", argumentó Morán. El regidor defendió que su sueldo "está congelado" respecto al pasado mandato y que la nómina de la edil sube "pero cobrará unos 1.200 euros al mes, no es ninguna desproporción". Un punto en el que también se aprobaron las retribuciones a percibir por los concejales por asistencia a plenos, 60 euros, y comisiones y junta de gobierno, 35 euros.

También hubo algo de lío a cuenta de la petición de Ciudadanos de otorgar una asignación económica a los grupos municipales para su funcionamiento a imagen y semejanza de las retribuciones que tienen en el vecino Ayuntamiento de Grado, 200 euros al mes. La propuesta fue rechazada por la mayoría absoluta del PSOE al entender que se puede hacer oposición sin dependencia económica: "Conocemos los dos lados de la política e hicimos oposición muchos años sin consignación presupuestaria y sin grupos municipales profesionalizados".

Otra de las medidas que quiso incluir Ciudadanos en el debate fue la consignación de un local para los grupos municipales en el Ayuntamiento. "Queremos tener un sitio donde recibir a la gente y poder ver la documentación municipal, que no puede salir del Consistorio". El regidor apuntó que no estaba previsto en el orden del día y que será un asunto que resolverá desde Alcaldía. Se comprometió a solucionarlo. Tampoco apoyó el PSOE la propuesta de Ciudadanos para la periodicidad de los Plenos, uno al mes. Será una sesión cada dos meses.