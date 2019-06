El PP critica al gobierno naveto socialista por duplicar las dietas

El PP naveto critica al equipo de gobierno socialista por haber aprobado "en solitario" en el pleno de organización "la subida de casi un 100% de las dietas por asistencia a plenos y comisiones informativas". Pasan de percibir 49 euros por sesión, a 100 euros.

El PP presentó una enmienda para congelar la cuantía, pero fue rechazada.

También critican que la retribución por acudir a la Junta de Gobierno, en la que solo están concejales socialistas y el alcalde, sea de 200 euros por sesión.

A los populares tampoco les gusta la subida de los sueldos de los concejales liberados y no ven justificado que la concejalía de Festejos tenga una asignación, pues solo se encarga de la organización del Festival de la Sidra. No obstante, el alcalde, Juan Cañal, no está liberado y únicamente cobra las dietas. Estiman que percibirá unos 550 euros mensuales del Ayuntamiento.