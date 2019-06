Los casados, a la primera en la Pola

El grupo de hombres casados de la Pola, encargado de la "plantá" del roble en la plaza de Les Campes con motivo de San Pedro, cumplieron con la tradición el viernes por la noche. Es su respuesta a los solteros, que tuvieron que aplazar el poder colocar su álamo en esta emblemática plaza polesa porque la lluvia hizo que fuera peligroso por San Juan. Pero los que aún no han contraído nupcias no perdieron la ilusión y el miércoles por la noche levantaron con entusiasmo su álamo. Como cabía de esperar, no faltaron los piques y la sana rivalidad.