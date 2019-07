El Club Náutico San Esteban de Muros de Nalón inicia el próximo día 11 la séptima edición del ciclo "Cine de verano", en el primer cargadero del puerto de la localidad, todos los jueves de julio y agosto a las 22 horas. Si llueve, se proyectará en el salón del club.

Comenzará el ciclo cinematográfico con la proyección de "El sacrificio de un ciervo sagrado" y terminará el 29 de agosto con la comedia "In and out".