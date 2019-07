El Carmín descarta un prau aparte para el "botellón", pero restringirá la bebida

No se habilitará una finca aparte para el "botellón" de la fiesta del Carmín. La Sociedad de Festejos anunció ayer las condiciones definitivas para la celebración de la próxima edición del Carmín de la Pola, que serán menos restrictivas de lo que en principio había planteado. Eso sí, la sociedad no permitirá entrar al prao de La Sobatiella, donde se lleva a cabo la romería, con bebidas alcohólicas que no sean vino, sidra o cerveza, las mismas que se venderán en el bar de la fiesta. El presidente del colectivo organizador, Jenaro Soto, llegó a estudiar la posiblidad de no permitir el paso con ningún tipo de bebida, una medida sobre cuya ilegalidad advirtió la Unión de Consumidores.

De esta manera, lo que en un principio parecía un giro absoluto en la forma en la que venía desarrollándose la fiesta en los últimos años, se ha quedado en un primer paso para tratar de minimizar "borracheras rápidas que van contra el espíritu de la celebración".

La decisión definitiva, consensuada entre festejos y el hostelero que se encarga de la gestión del bar de la fiesta, consiste en evitar bebidas de alta graduación o mezclas de alcoholes. Solo se podrá tanto introducir, como comprar, sidra, vino, cerveza, refrescos y agua.

El equipo de seguridad de unos 25 efectivos -los mismos que en anteriores ediciones- se encargará de vigilar las seis entradas del recinto. "Se controlará al detalle y las garrafas que se encuentren las tirarán a contenedores o los que las lleven tendrán que beberlas fuera", subraya Soto. La seguridad también tratará de impedir la entrada de equipos para amplificar música, ya que "la norma de la fiesta marca que debe tratarse de música de viento".

Otro de los puntos que se estudió durante las pasadas semanas era la posibilidad de habilitar una finca aledaña al prao de la fiesta, donde los jóvenes pudieran hacer botellón. Esta opción no ha cuajado finalmente, "tanto por motivos de tiempo como económicos", detalla Soto.

Este insistió en recordar lo sucedido en las últimas ediciones, para justificar su decisión: "En los últimos tres años ha habido desmadres inadecuados, algo que no es compatible con la filosofía del Carmín". Según indica, en las mencionadas ediciones, la Cruz Roja tuvo que intervenir "ya a las cuatro de la tarde, por borracheras rápidas".

Como medida añadida para intentar retrasar el inicio del consumo de alcohol, han decidido abrir oficialmente La Sobatiella a las cuatro de la tarde y no a las tres como venía ocurriendo. Soto asegura que solo se permitirá entrar antes a los camiones que tengan que descargar y a las personas que vayan a guardar sitio y preparar para la merienda.

De esta manera Soto espera cortar la tendencia negativa. "Seguiremos dando pasos en este sentido. No queremos batir récords de asistencia, ni se hace por razones económicas. Lo que queremos es que la gente esté a gusto", sentencia.

Otra de las novedades de la edición pasa por la organización de una verbena en la jornada del viernes 19. "Queremos dinamizar las cosas ya desde ese día. Creemos que favorecerá a la fiesta y a los comerciantes". Esta contará con la actuación a partir de las 22.00 horas de la banda argentina "Ráfaga", que suma una fecha más a su ya extenso tour veraniego por las fiestas asturianas.