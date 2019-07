Un libro sobre la Ciudad de Vacaciones de Perlora reivindica su rehabilitación

"Yo trabayé en Perlora. Lo que queda" es el título del libro que César Prieto González presenta mañana en el centro polivalente de La Baragaña y que resume la historia de la Ciudad de Vacaciones a través de las anécdotas de sus exempleados, con una amplia selección de imágenes antiguas y actuales. Un acto cultural con el que pretenden reivindicar su rehabilitación y puesta en funcionamiento. "Pretendemos que sea una denuncia ante la opinión pública del estado actual de nuestra querida Ciudad de Vacaciones de Perlora", señala David Prado, uno de los miembros del grupo de más de doscientos extrabajadores, unidos a través de las redes sociales.

El libro será presentado a las 12 horas con la presencia de su autor, quien inició la investigación para dar forma a un trabajo de una escuela de fotografía de Madrid. "Soy de Oviedo, pero conozco Perlora porque fui mucho de niño con un tío, y ahora voy mucho a pasear con mi mujer y al ver eso, así abandonado, se me cae el alma a los pies". Fue en una de esas caminatas con su esposa cuando cayó en la cuenta de dedicar el libro a la Ciudad de Vacaciones.

"Inicié un proceso de investigación y encontré que los extrabajadores tenían un grupo, establecí contacto, me pareció muy guapo centrarlo en la parte humana, que es algo que no se me había ocurrido", señala. Así comenzó a hacer entrevistas a los miembros del grupo, que después disfrutarán de la sexta edición de su encuentro anual. "Fue todo sobre ruedas, fenomenal", detalla. Además, valora de forma positiva que sean los propios exempleados quienes se movilicen para reclamar su reparación y reapertura. "Dentro de lo mal que está, todavía hay cosas que están bien y, en general, está muy recuperable", estima.

El libro empieza con un repaso al germen de este tipo de espacios vacacionales y continúa con la propia historia de Perlora. La segunda parte del libro mezcla fotografías con las historias de los exempleados para dar forma al volumen con el que pretenden reivindicar su rehabilitación para que Perlora vuelva a ser una ciudad de vacaciones.