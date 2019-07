Coppen, historia de Lugones

En José Antonio Coppen se percibe un halo de satisfacción, de vitalidad. El cronista de Lugones ha finalizado su trilogía sobre la localidad, un trabajo que comenzó en el año 2008 y que ha redondeado once años después: "Escribir me da la vida, me hace subsistir, y quiero seguir vivo". Y vaya si ha escrito. Además de otras obras, Coppen ha completado sus tomos sobre Lugones con un homenaje a las principales personalidades de la localidad, bajo el título "Lugones, factor humano". "Es un orgullo, porque ningún pueblo de Asturias tiene algo así", reflexiona.

Su recorrido en la escritura viene de atrás, pues colabora en periódicos desde hace muchos años. Esta vocación se juntó con su pasión por su localidad natal. "Nací, crecí y viví en Lugones. Siempre defenderé que somos el 'epicentro' de Asturias".

Así, con una gran dedicación -de hecho, escribe incluso antes de desayunar, "a veces ya a las ocho y media de la mañana"-, se lanzó a la aventura de retratar el lugar en el que ha pasado toda su vida.

El primero de los episodios de esta aventura fue "Lugones, radiografía de mi pueblo". En él planteó "las dos metamorfosis que ha vivido". En concreto, detalla el tránsito de la Lugones rural hacia una localidad industrial, para acabar convirtiéndose en una villa de servicios con 16.000 habitantes. "A ver qué concejo los tiene", reta.

Dos años después, publicó "Lugones, latidos de un pueblo". En él hace una recopilación de algunos de sus artículos en prensa, en los que se reflejan las principales reivindicaciones del pueblo: "Lugones, hasta hace relativamente poco, siempre ha estado olvidado y para conseguir cosas nos manifestamos y participamos de la política", destaca.

Entre esas reivindicaciones, Coppen destaca la lucha por la mejora en la calidad del agua, el soterramiento de los cables de alta tensión, la construcción del parque de La Paz, del centro de salud y de la residencia de la tercera edad, que está en marcha: "Mandé un buen número de cartas a la Consejería a este respecto. La Consejera me contestó felicitándome por preocuparme por los mayores y me indicó que se había habilitado una partida para una residencia en Siero, pero que no sabía dónde. Acabó siendo en la Pola", rememora.

Como no podía ser de otra manera, tras hacer una radiografía de la evolución de la localidad y de sus reivindicaciones, todo acabó desembocando en las personas, las que lo hicieron posible, en este tercer libro. En él aparecen políticos, deportistas, artistas y personalidades varias que han convertido a Lugones en lo que es: "Una localidad en la que tenemos de todo, aunque hayamos tenido que luchar mucho por ello", remarca.

Respecto del futuro de la localidad, Coppen augura que Lugones "será cada vez más importante por su situación privilegiada. ¿Qué otra ciudad de España está rodeada de polígonos?". En lo personal, señala que se siente joven: "Yo no tengo la mentalidad de los años sesenta. Creo que es necesario evolucionar con los tiempos", sentencia.