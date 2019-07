Crisis en el comercio de Lugones: "Los últimos meses han sido desastrosos"

Corren malos tiempos para el comercio local de Lugones. El mes de junio y lo que va de julio "han sido desastrosos", agravando la crisis que se lleva arrastrando durante todo el año, incluida una campaña navideña más floja de lo habitual. "Todo lo que va de año ha ido mal y el mes de junio ha sido especialmente malo", reconoce la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Lugones (Asecol), Rosa María Vázquez. De hecho, dadas las perspectivas, "cuando llegue diciembre, seguro que va a haber gente que piense en el cierre", asevera. El panorama comenzó a torcerse durante la última campaña navideña. Los resultados no llegaron, en una de las épocas que tradicionalmente suele estar entre las de mayores ventas.

La tendencia continuó durante el resto del año y se ha agravado en junio y lo que va de julio. "Junio fue anormalmente malo y este mes seguimos igual. Parece que después del final de las clases no hay gente en Lugones". De hecho, "hasta hay bares que tienen pensado coger vacaciones en agosto".

Aunque, en un principio, trataban de escudarse en la meteorología, ese planteamiento ya no les acaba de convencer. "Es algo muy llamativo, no sabemos lo que está pasando", lamenta Vázquez. Según comenta, el problema del decaimiento del comercio local no solo se da en esta localidad sierense. "Los proveedores que tenemos se recorren toda España y nos dicen que en todos los sitios están igual", afirma.

Mientras, siguen observando cómo día tras día las empresas logísticas reparten centenares de paquetes correspondientes a pedidos a través de internet: "Eso seguirá funcionando así", indica Vázquez.

Sin embargo, a pesar del éxito de este modelo de negocio, ven complicado adoptarlo para ellos mismos. Entre los problemas que puede plantear están "la necesidad de una atención constante, que implica unos recursos y contar con un volumen importante de producto".

Frente a esa opción, el comercio local trata de buscar campañas incentivadas por promociones. Algo que han venido haciendo de manera estratégica en distintos momentos del año. Sin embargo, las condiciones que se han encontrado en los últimos tiempos les han llevado a descartar esta posibilidad: "Estábamos barajando hacerla de cara a verano, pero, viendo las condiciones recientes y que la mayoría de los establecimientos han decidido cerrar por vacaciones en agosto, vamos a dejarlo estar, Si la hacemos es para que llegue a bastante gente", subraya la presidenta de Asecol.

Ahora se enfrentan a una situación que califican como "especialmente complicada". El problema reside en la baja venta de la mercancía propia de la época estival. Al no conseguir darle salida en el momento oportuno, "todo lo que consigamos vender va a ser con rebaja, y eso ya no implica no lo mismo".

Por ello, una de las medias para atajar esta sangría podría pasar por cambiar los períodos en los que tradicionalmente se aplican las rebajas: "No podemos luchar contra el cambio climático. He vendido más zapatillas de invierno en los últimos días que cuando era temporada. Deberíamos concienciarnos y atrasar las rebajas al final de temporada, para, por lo menos, compensar la falta de venta", argumenta Vázquez.

Con todo, ya se han producido varios cierres de establecimientos a lo largo del año y podrían darse más con el cierre de 2019. "Estamos ante una situación especialmente complicada. Son 12 años soportando la crisis, el que tenía algo de remanente ya está dejando de tenerlo y seguro que va a haber quien, cuando llegue diciembre empiece a pensar en cerrar", sentencia la presidenta de los comerciantes.