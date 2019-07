Denuncian que no se quitan nidos de avispa asiática en Castiellu

Carlos Castillo, un vecino de la localidad de La Carbayera, en Castiellu, Villaviciosa, denuncia la tardanza en la retirada de nidos de avispa asiática. Castillo se topó con uno el pasado lunes en las inmediaciones de su domicilio. Rápidamente avisó al 112. "Me dijeron que se tenían que poner en contacto con la Consejería de Medio Ambiente". Según indica, aún no lo han retirado, "no vendrán en una semana por lo menos". Castillo asegura que la zona está "plagada de ellos" y pide que se agilice su retirada para evitar que se produzca alguna "desgracia". Recuerda que en los últimos días, un ganadero de Quintueles tuvo que ser trasladado al Hospital de Cabueñes después de que le picaran las avispas. "Lo normal es que se quite con más rapidez, antes de que pase algo, como ocurre siempre en España", sentencia, informa A. I.