Juanjo Fernández, hombre fuerte del segundo gobierno de Amelia Fernández

Juan José Fernández será el nuevo escudero político de la alcaldesa de Carreño, Amelia Fernández, si prospera la propuesta de organización que el grupo socialista presentará mañana al pleno. Fernández se convertirá en primer teniente de alcalde y portavoz del gobierno local, además de asumir las competencias de Medio Ambiente, Cultura e Innovación y Promoción Económica.

Juanjo Fernández tomará así el relevo de Gabriel Rodríguez, que inició el pasado mandato como peso pesado del gobierno hasta que dimitió tras trascender una conversación en la que invitaba a una proveedora del Ayuntamiento a falsificar las facturas para compensar el retraso en el cobro. La que ejerció desde esa dimisión como portavoz, Paula Cuervo, será propuesta como portavoz adjunta, y sumará este mandato una concejalía de peso como la de Hacienda a las competencias que ya tenía en Festejos, Participación Ciudadana y Transparencia.

La primera línea del nuevo gobierno municipal se completa con Cecilia Tascón, segunda teniente de alcalde, que se hará cargo del grueso de la gestión interna del Ayuntamiento desde las concejalías de Urbanismo, Recursos Humanos, Seguridad Ciudadana, Accesibilidad e Igualdad.

Manuel Noceda, María Rosa Nodal y David García son los otros concejales socialistas elegidos para este mandato. El primero repetirá al frente de las área que gestionaba, Medio Rural y Pesca; Nodal se encargará de Educación, Bienestar Social y Turismo y David García sustituirá a Onésimo Velasco al frente del servicio de Obras, asumiendo además las competencias en Deportes, Juventud y Playas.

Será el segundo mandato de Amelia Fernández al frente del Ayuntamiento carreñense, aunque cerca estuvo de no poder repetir con el bastón de mando. Los socialistas ganaron las elecciones, e incluso ganaron un concejal, pero las negociaciones entre los otros tres grupos municipales (IU, Somos y PP) la habría desbancado. Finalmente, Somos apoyó al candidato de IU, Ángel García, pero no hizo lo propio el PP. García tuvo que resistir a las presiones de la coalición a nivel regional, que pretendía que cumpliese al pacto firmado con el PSOE para que gobernase la lista de izquierdas más votada. El cabeza de lista municipal, sin embargo, no cedió y presentó su candidatura alternativa, convencido de que era necesario un cambio.