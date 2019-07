El pregonero de El Berrón invita a "olvidar lo que divide" durante las fiestas

El párroco de La Carrera, Alejandro Díaz Noval, ejecutó ayer el "feliz encargo" que le realizó la sociedad de festejos: ser el pregonero de las fiestas de San Martín de Tours de El Berrón e inaugurarlas. Explicó el origen del topónimo, que se debe a la "existencia de una cuadra de cerdos sementales (berrones), a donde los habitantes de la zona llevaban a sus cerdas a preñar", por lo que era habitual la expresión de "voy llevar la gocha al berrón" a "voy al berrón" y luego al "zoónimo actual".

"Me siento muy orgulloso de seguir aferrado a un pueblo que cuando nací era pequeño", destacó el pregonero, que echó mano de los recuerdos de su infancia que le traen estas fiestas. "Fue una época muy feliz de mi vida, y no digo que esta no lo sea, pero había menos preocupaciones, salvo saber que tenías que llegar para catar, que antes había vaques en El Berrón". Alejandro Díaz resalta que cuando era niño era "el pueblu que más chigres tenía por habitante".

Para Díaz Noval, su pueblo ha cambiado "muchísimo", en cuanto a población, aunque siguen sin perderse costumbres como aparcar en doble fila o que los peatones crucen la carretera "como siempre, por todas partes menos por el paso de peatones". Lo único, que antes los conductores no tocaban el claxon por ello, bromeó. Abogó porque no se pierdan tradiciones como la misa y la procesión con gaita y tambor, "como Dios manda", pero también la merienda en el prau con familiares, amigos y vecinos, las actividades para los pequeños y comer en familia. Se congratula de que en las actividades festivas se incluyan otras nuevas como la carrera ciclista o el campeonato de bolos. "No perdamos las tradiciones y faigamos otras nuevas", pidió. Quiso que su pregón sea un homenaje a las personas que ya no están y "han vivido el pueblo desde dentro, con amor a él y orgullosos siempre de pertenecer a El Berrón". Para concluir, reclamó vivir estas fiestas con alegría y armonía "olvidándonos de aquello que nos irrita y nos divide y siendo todos un pueblo unido en fiestas".