"Veía mucha televisión con mi madre; ella es mi referente"

En el icónico bar El Retiro, punto de reunión de artistas, espera tranquilo Nacho Fernández (Peña Irudes, 1982), actor de teatro amateur y profesional del sector de las ventas. Fernández es un enamorado de Noreña, donde también se enamoró de una mujer y donde vive desde hace varios años, menos de los que lleva en el mundo del espectáculo, en el que ha hecho también imitaciones e incluso ha sido "speaker" en carreras solidarias.

- ¿Cómo le dio por el teatro?

-El gusanillo siempre me picó desde el colegio. Un amigo me invitó a salir con ellos, haciendo de 'Cachuli', en las carrozas de Valdesoto. Al final, acabé participando varios años y en 2013 la agrupación folclórica "San Felix" de Valdesoto me invitó a participar con ellos en una obra que se llamaba "El atraco". Yo hacía de un subdirector de banco que quería conquistar a una empleada.

- Está en dos grupos ("Valdesoto" y "Carbayín") y hace hasta nueve obras distintas a la vez. ¿Cómo se consigue eso?

-Una vez que se estrenó la obra, el papel ya está bien afianzado. Luego repasas en casa. La construcción del personaje empiezas a hacerla desde el primer ensayo, con las indicaciones de los profesores y los compañeros. Es la afición que tengo. Nunca me pasó tener una confusión. Puedes llegar a confundir un nombre, pero no más allá de eso. Para fijar el texto, grabo el segundo o tercer ensayo y lo llevo puesto en el coche.

- ¿Es usted amigo del método Stanislavski?

-Eso es muy complicado para mí. Yo sigo mi propio método, que es intentar que los personajes tengan algo de mí, hacerlos más naturales.

- ¿Y en qué papeles se encuentra más cómodo?

-Todo lo que hago es teatro costumbrista en asturiano, que tiene unos roles muy marcados, aunque José Ramón Oliva, que hace los guiones, intente darles un punto de actualidad. Normalmente suelo hacer de borracho o del típico inocente, no sé porque será (ríe).

- ¿Tiene algún referente dentro del mundillo de la interpretación?

-Yo veía mucho la televisión con mi madre y ella es mi referente. De aquella no hacía teatro y ella me decía que tenía poca facilidad de palabra. Me gustaba contar chistes, la puesta en escena y creo que me lo decía para que me esforzara. Yo ahora soy comercial, donde tengo una relación todos los días con clientes, a los que trato de vender productos. Además, también me ayudó para esforzarme con todo esto de la puesta en escena. Cuando veíamos la tele me decía: 'este actor no es nada natural'. Murió sin verme en un escenario de verdad, aunque sí en las carrozas de Valdesoto. No pudo verme hacer teatro y salir a saludar, que es lo más gratificante para nosotros. Eso igual sí que es una espinita clavada.

- ¿Ensaya con su hija?

-Sí, me ayuda a repasar los textos y desde hace un par de años también actúa, y le gusta. Le dieron un papelín en la entrega de premios del teatro Prendes de Candas, repitió con otro al año siguiente y, al final, los compañeros del grupo de Valdesoto me dijeron de darle un personaje pequeño en una obra. Le presta mucho, y a mí también. Ahora tiene 8 años, a ver si cuando tenga 18 le sigue gustando.

- ¿Comó es el mundillo del teatro rural? ¿Dónde actúan?

-No solo actuamos en la zona rural. Cada año solemos estar en Oviedo, en el Filarmónica o en Candás, en el teatro Prendes. Por supuesto, también en pequeños teatros, casas de cultura, colegios. Como actor costumbrista, el que más me presta es el de Candás.

- ¿Qué tal el público?

-El público es muy bueno, muchas veces llenamos. En los pueblos es donde más lo agradecen. Son tantos los buenos recuerdos y momentos que cuesta elegir uno.

- ¿Y alguna anécdota?

-Solemos despedirnos con un saludo elaborado, personal. En una obra, me iba mirando a mi compañero, que hacía de abusón y salía pegando un grito. Me empatoné con las botas y caí rompiendo parte el decorado de fondo (ríe), la gente pensó que era preparado.