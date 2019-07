"Ya no sabemos qué hacer", dicen en una sidrería de Lugo tras el cuarto asalto desde abril

En la sidrería Urriellu, de Lugo de Llanera, no ganan para sustos. Desde abril, entre intentonas de robos y robos en sí, ya han sufrido cuatro, apuntan sus propietarios, que ya no saben qué hacer para acabar con esta inseguridad en su negocio. El último asalto lo sufrieron en la madrugada del lunes. Los ladrones volvieron a entrar en el local y fueron directos a la máquina tragaperras. Como es nueva, los actuales sistemas de seguridad se lo pusieron complicado a los cacos, ya que no lograron abrirla para llevarle la recaudación, y eso que lo intentaron concienzudamente. Lo peor de todo fueron los destrozos causados, pues para acceder a la sidrería rompieron el cristal de la puerta de entrada, además de los consecuentes trastornos y molestias que ocasionan a los dueños.

Fue la trabajadora encargada de la limpieza quien, sobre las 6.30 horas, se encontró la puerta rota y los desperfectos, por lo que creen que el asalto se produjo alrededor de las 5. La mujer fue quien dio la voz de alarma.

"Estamos cansados, ya no sabemos qué hacer", lamentan a la par que explican que, incluso, están barajando la opción de retirar la máquina tragaperras, porque es el gran atractivo de los cacos.

Los hosteleros de Posada y Lugo de Llanera se quejan de que en los últimos meses están siendo víctimas de frecuentes robos, por lo que este último es uno más de la larga lista de los más recientes. "Pedimos más vigilancia para frenar estos robos", insiste la propietaria de esta sidrería. "Es como una ruleta que te toque, y no puede ser que siga así", agrega. Reiteran su preocupación sobre una situación que desde hace unos meses les tienen en vilo.

En la Sidrería Uriellu han sufrido también dos intentonas de robo desde el mes de abril. En una ocasión fueron los vecinos quienes ahuyentaron a los ladrones, y en otra, la policía. Es el cuarto asalto en estos meses.