Calviño: "Nuestra fiesta es única, el Carmín es la Romería de Asturias con mayúsculas"

El empresario poleso y presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias, Nacho Calvillo, inauguró ayer las fiestas de Nuestra Señora del Carmen y Carmín de Pola de Siero viajando en el tiempo. Calviño rescató sus vivencias en los festejos de su localidad natal, que hilvanó con acierto recordando a muchos populares polesos.

Tomó la palabra en el escenario del auditorio de Siero reconociendo que para él es una "gran responsabilidad y orgullo ser el pregonero", pues "ser poleso y dar el pregón del Carmín es algo que jamás se olvida". Así que estas celebraciones, a las que solo faltó dos veces en su vida (una, por acompañar a su hermano al hospital y, otra, por trabajo), van a ser las más especiales. Presumió de que "nuestras fiestas son únicas porque el Carmín no es una romería, sino la Romería con letras mayúsculas de Asturias".

Retrocedió hasta los años 80 para recordar la folixa de su infancia, cuando "si en Les Comadres la Pola olía a bollu, en el Carmín olía a empanada". Eran "aquellas empanadas caseras, rellenas de bonito o de carne, cada una con el toque particular de cada casa". Entonces la tradición familiar era ir el domingo a misa, después a la procesión del Carmen y a ver la actuación de la banda de música en el quiosco del parque. "Había que ir guapos, porque era el vermú por excelencia de la Pola de todo el año", apuntó.

Siendo un niño disfrutaba del lunes de Carmín con su padres, hermano, los amigos de sus padres y los hijos de estos, que también eran sus amigos. Subían al prau al ritmo de las charangas, "bailando con 'Los Cascaos' o 'Los Pepitas'". Calviño recordó que los polesos no despedían las fiestas hasta el martes, con la danza prima, aunque a él no se le dio nunca lo de bailar y cantar, reconoció.

Ya a finales de los 90, con 16 años, ayudaba a vender pañuelos y camisetas de la Sociedad de Festejos para cumplir con la vestimenta folixera. "Estuve varios años echando una mano en las fiestas", apuntó, y aprovechó para "reconocer la labor, muchas veces ingrata, de todos los presidentes de la sociedad de festejos hasta hoy". El pregonero aplaudió "qué guapo es ver a todos los romeros y romeras con la indumentaria oficial: tejanos, camiseta blanca y pañuelo 'azul Asturias' al cuello". Fue en la adolescencia y con la mayoría de edad cuando empezó a acudir al prau con su pandilla de amigos. "Sidra, empanadas, tortillas, huevos cocidos, dulces de postre y risas, muchas risas. Muchos carmines y muchas risas", recuerda.

A Calviño no le gustaría imaginar un futuro en el que las nuevas tecnologías suplan las relaciones sociales, ni una Pola sin tiendas o bares, tampoco unas fiestas que pierdan la tradición. "Espero que esto no ocurra y podamos vernos cara a cara, no a través de pantallas, porque esto acabará con nuestras tradiciones, con nuestra alegría, con todo", advirtió. Prefirió regresar al presente para vivir unos festejos por todo lo alto y, como de costumbre, no sin antes lanzar vivas a la Virgen del Carmen y al Carmín, y finalizar la canción popular dedicada a esta fiesta, que fue intercalando en un discurso que gustó.