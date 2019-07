Los grupos de Siero rechazan liberar ediles, pero ven con agrado un asesor

Los grupos municipales de la oposición de Siero no están por la labor de liberar a ninguno de sus concejales, pero ven con mejores ojos tener un asesor, opción que la mayoría está estudiando. La propuesta partió del alcalde, el socialista Ángel García, y unos y otros le están dando vueltas. En el anterior mandato, solo una edil de Foro (Paula Onís) se acogió a cobrar un sueldo por el ejercicio de sus responsabilidades municipales. En este, en principio, ningún partido ha manifiestado su intención de liberar a uno de sus concejales.

Quienes lo tienen claro son Somos. Su portavoz, Javier Pintado, asegura que no van a "hacer uso de ninguna de las dos opciones". Su homólogo en IU, Egdar Cosío, manifiesta que tampoco van a liberar a ninguno de sus tres ediles y demandan dotar presupuestariamente al personal eventual que estaría asignado a su grupo, aunque hasta más adelante no decidirán si cubren la plaza de asesor y cómo. Por tanto, no lo descartan. El PP también ha decidido renunciar, en principio, a que uno de sus ediles tenga un salario del Ayuntamiento de Siero. Pero está valorando la propuesta del asesor. "No hemos decidido nada porque no se trata de tenerlo por colocar a alguien y sí para que realice un trabajo específico". Por eso tienen que encontrar al profesional adecuado y que les sirva de utilidad. "No lo descartamos", asegura el portavoz popular, Cristóbal Lapuerta.

En una línea similar se pronuncia Patricia Martín, de Ciudadanos: "hoy por hoy, no está en nuestros planes acogernos a la liberación". Si embargo, no descartan disponer de un asesor para su grupo municipal. Es la misma decisión que ha tomado Vox, como confirma su portavoz, Alejandro Álvarez: "no vamos a hacer uso de la liberación, pero el asesor sí es una idea que nos convence y casi seguro que haremos uso" de esta figura. Como este partido solo tiene un edil en la Corporación, creen que sería un apoyo importante para el desarrollo de sus responsabilidades municipales. Un solo concejal tienen también Foro y la Plataforma Vecinal de la Fresneda (PVF). El portavoz forista, Eduardo Martínez Llosa, apunta que están valorando ambas opciones, pero aún no lo tienen decidido. En la PVF tampoco se acogerán a la liberación de su edil, Alejandra Cuadriello, que apunta que, en principio, no tienen intención de contratar a un asesor, aunque no lo descartan en un futuro, en función de las necesidades del grupo.

La nueva Corporación votará en la sesión plenaria de hoy la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza de defensa, protección y tenencia de animales de compañía y domésticos, una vez revisadas las cinco alegaciones presentadas. Comparten su disconformidad con la reducción de la cuantía de las sanciones por llevar perros sueltos por la calle al creer que favorecerá que sus dueños no cumplan con esta obligación. Además, debatirán sobre la intención del gobierno local de que Siero cause baja en la Red Española de Ciudades Saludables de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).