Los niños de Lugones despiden la colonia de verano bailando

Los niños de Lugones despidieron ayer la colonia urbana de verano de Cruz Roja con un baile en la calle, al ritmo de "La cintura", de Álvaro Soler. Disfrutaron de lo lindo de la coreografía mientras sus familias inmortalizaban la "flashmob". Según confesaron los más pequeños, fue la actividad que más han disfrutado durante el campamento, en el que no han tenido tiempo para aburrirse, razón por la cual les da pena que finalice. La primera quincena del mes se desarrolló en Pola de Siero.

La coordinadora de la colonia urbana de Siero organizada por Cruz Roja, Belén Díaz, explicó que recuperaron la idea de preparar un baile porque en otra ocasión había tenido gran éxito, y optaron por esta canción de moda porque es muy conocida por los críos y por tanto, les resulta familiar. En total, participaron 62 niños, con edades comprendidas entre los 6 y los 10 años, que lo dieron todo poniendo mucho ritmo al verano de Lugones.

Una de ellas fue Daniela García, de 7 años, que se divirtió bailando y tímidamente reconoció que le había gustado "todo". Aitor Bravo, de 9, fue más expresivo y dicharachero: "me encantó". No solo disfrutó de la coreografía, sino también jugando al fútbol y de los trabajos manuales que realizaron, como medallas de barro, mosaicos, marcapáginas, dibujos o diplomas. Por eso le da "mucha pena" que el campamento finalice hoy. A Mara Fernández (10 años) le gustó "mucho" esta "flashmob" y también "ensayar porque nos divertimos mucho". Añade que las monitoras han sido una parte esencial de que esta colonia haya tenido tanto éxito entre los vecinos más jóvenes de Lugones. "El baile fue lo que más me gustó", destacó Kevin Tirados, de la misma edad, y a Óscar Martínez la coreografía no le resultó complicada, apuntó. Otra Mara Fernández, pero Moratinos de segundo apellido, se lo pasó pipa bailando y también jugando al béisbol. Camen Donacimento también quiso expresar lo mucho que se había divertido estos días, sobre todo, bailando una canción de moda, actividad que suele entusiasmar a los más pequeños, como ayer quedó plasmado en la calle peatonal frente a la Casa de Cultura. Las familias acudieron puntuales a la cita, a las 13 horas, para inmortalizar con sus móviles cada movimiento.