El alcalde de Bimenes, señalado por no exhibir la bandera de España: "Nos la robaron"

En Bimenes se ha armado un lío de bandera. El alcalde, el asturianista Aitor García, asegura que ha denunciado por incitación al odio y calumnias a la asociación El Club de los Viernes. Estos le denunciaron previamente, ante la Delegación de Gobierno, por haber retirado, supuestamente, la bandera de España de la fachada del Ayuntamiento. García niega haberla quitado y afirma que ha sido robada, e incluso sospecha que su desaparición tenga que ver con quienes le señalan. El regidor tiene previsto "reponerla a la mayor brevedad posible, como se ha hecho en las otras dos ocasiones que sucedió lo mismo", apostilla.

La citada asociación hizo pública su denuncia en la tarde del miércoles, calificando a García de "filobatasuno", confundiendo Bimenes con Blimea y avisando de que se incumplía la ley de banderas.

El Alcalde no tardó en salir al paso, afirmando que "la bandera la robaron, estropearon el anclaje y aún no se ha podido arreglar". A su vez, califico de "tolays", a quienes le culpaban.

En la jornada de ayer, la polémica continuaba candente. García defendía que se arreglará el anclaje y, "como otras veces, -esta es la tercera vez que nos la roban-, iremos a por una hasta Oviedo". En cualquier caso, niega tener nada que ver. "La empecé a echar en falta tiempo después de las Fiestas de la Oficialidad. Incluso cuando vinimos a recoger las pancartas, no me di cuenta de si estaba, no me suelo fijar", asevera.

Su reacción por vía legal no se ha hecho esperar. "Denuncié hoy por incitación al odio y calumnias", subraya. Ahora, habrá que esperar a la reacción de Delegación de Gobierno a la denunncia interpuesta por la asociación, a la vez que a la evolución del frente judicial abierto por el Alcalde de Bimenes.