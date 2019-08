Javier Villanueva: "Los chigres mineros son parte de nuestra historia"

Las viejas tabernas ubicadas a la entrada de las bocaminas volverán a cobrar vida hoy en Lieres. Lo harán de la mano del dramaturgo local Javier Villanueva, que como cada año monta un espectáculo coincidiendo con las fiestas de Nuestra Señora de la Salud. En esta ocasión, la representación se celebrará en el Casino de la localidad, y la obra se titula "Estampa de Tabernuchas". Un libreto basado en los chigres mineros "que son parte de nuestra historia, y ya aparecían en 'La Regenta' de Clarín", recuerda Villanueva.

En esta ocasión, la acción no se podrá desarrollar en la entrada de la mina, al no contar con su técnico habitual de luces. Algo que no deslucirá el espectáculo, que podrá verse tanto hoy como mañana.

A las 19.30 horas se hará la tradicional ofrenda floral, y a las 20.00 horas (ambos días), comenzará la función dirigida por el veterano autor.