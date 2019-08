Candás tiene duende propio

Sol, olor a salitre, pescado fresco y música de las charangas. Candás, como Cádiz, tiene duende. Lo demuestra cada año, y así lo hizo ayer, con su tradicional festival de charangas y fanfarrias. Una sobredosis de arte y buen hacer, que en esta ocasión contó con invitados venidos desde Tenerife, Argentina y Francia.

Eran las once de la mañana cuando las palabras de Víctor Pérez San Roque, componente de la charanga "Disonancia", el pregonero de este año, resonaron en la plaza de La Baragaña. Su lirismo a la hora de hablar, continuó con la música y el espectáculo. Primero, salieron los maestros, los andaluces de la charanga "Disonancia", de Huelva. Pusieron el listón alto con su número, pero los "Cuatro Gatos", de León, no quisieron ser menos, demostrando que en el interior de la península, no andan cortos de salero.

A partir de ahí, todo vino rodado, pasaron delante del público los explosivos miembros de la charanga "TNT", venidos desde Galicia y les siguieron los franceses de Super Panela, con su toque selecto, seguidos de los otros foráneos la "Desmadre Orkesta" argentina.

Cerraron la mañana la charanga "101 Brass", de Tenerife y los organizadores, "Pepe el Chelo y sus marchosos". Así terminó el desfile, dejando el resto para el concierto nocturno.