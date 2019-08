El pádel, la moda del verano moscona

Un sonido es constante de la mañana hasta ya bien entrada la noche en la Avenida de Los Deportes de Grado. El golpe suena hueco, con cadencia. Son los aficionados al pádel, el deporte que tiene a moscones de todas las edades de cabeza y se ha puesto de moda este verano en la villa. Aunque practicarlo lo hacen todo el año.

Haga frío o calor, los padelistas no pierden oportunidad de echar una pachanga. Para coger pista hay que andarse con ojo y reservar. Lo mismo las sesiones de entrenamiento del Club Pádel Moscón, dirigidas Cristian Álvarez, que organiza el torneo social para los jugadores moscones los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre. "En el club somos setenta personas pero en Grado habrá 150 jugando al pádel, tiene una fase de aprendizaje muy rápida y en un mes ya lo pasas bien", explica Álvarez. Entre sus aficionados está Loli Pastur: "Hacía tenis y luego por verano como no había clases convencimos a Cristian para que nos empezase a dar clase y hace ya tantos años que ni me acuerdo". Y tal ha sido el "enganche" al juego que sus dos hijos también lo practican, "aunque ellos se lo toman de otra manera, van a torneos y compiten, para mí es un hobby". Sea como sea, niños, jóvenes y adultos lo practican en Grado sin parar. Las pistas están siempre ocupadas. "Me gusta mucho, con poco tiempo te defiendes y sirve para disfrutar del deporte, además hay muy buen ambiente en Grado en torno al club y se disfruta mucho", asevera Miguel Vázquez.