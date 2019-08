El torneo de fútbol 3 "El Rinconín" de Candás llega hoy a las semifinales

Ambientazo a diario en el parque Les Conserveres de Candás a cuenta del deporte rey. La décima edición del torneo de fútbol 3 "El Rinconín", Memorial Agustín Menéndez Campiña, "Guti", está siendo todo un éxito con la participación de 118 niños y mucha asistencia de público, que llenan de buen ambiente y diversión el espacio de la villa candasina. Y hoy no faltarán pues son las semifinales para rematar, mañana, con las finales de todas las categorías.

"Estamos con mucho público todos los días y, sobre todo, en las jornadas de la tarde, en las que está muy animada la plaza", comenta Fermín Muñiz, presidente del Club Ajedrez Candás, organizador del evento. Llevan jugando al fútbol en pleno centro de la villa marinera desde el pasado 5 de agosto y están divididos en 25 equipos que, a su vez, se desgranan en cinco categorías: Sub 7, Sub 9, Sub 11, Sub 13 y Sub 16.

"Los futboleros", "Los futbolísimos", "Huracán Junior", "Coreanos San Antonio", "Los Tormentosos" o "Los soñadores" son algunos de los simpáticos nombres que han puesto a los equipos participantes.

Así es que hoy sigue la cita con el fútbol en Les Conserveres, donde disfrutar de un juego rápido y muy ameno que tiene a los candasinos enganchados. Hoy ya habrá algo de nervios entre los participantes que encaran la fase final. Todo para fomentar el deporte y otras maneras de ocio, entre los más jóvenes.