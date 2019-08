Los ediles de Llanera defienden que su declaración de bienes es correcta

El PP y el PSOE de Llanera defienden que las declaraciones de bienes que hicieron públicas fueron avaladas por la secretaria municipal, a pesar de que no incluían sus fondos en cuentas bancarias. Solo las presentadas por el alcalde, Gerardo Sanz y su compañero socialista José Ramón García incluyeron estos datos. El portavoz de Ciudadanos, Alfonso Cicero, señala que sí facilitó un anexo en el que lo reflejaba, e Isabel Fernández (Podemos) apuntó que no tiene dinero en cuenta. Ambos piden que los ediles hagan público este dato "para cumplir con la ley de transparencia". Por su parte, Gonzalo Bengoa (IU) señaló que "no había reparado en ese aspecto, al no tener mucha cantidad", entendiendo que, de contar con una cifra significativa, "debería ser público".

El primero en quitarle hierro al asunto fue el regidor, uno de los que sí cumplió con este aspecto. "Cada uno puso lo que correspondió, la secretaria dio el visto bueno. Yo puse la cuenta por un compromiso de transparencia y me da igual", sentenció.

Por su parte, la portavoz de los populares, Nuria Niño, recalcó que cumplen la ley, argumentando que "la secretaria lo miró y lo dio de paso". A su juicio, "lo hicimos todo correcto, poniendo todos lo que teníamos". A pesar de que algunos miembros de la agrupación declaraban tener trabajo, pero no cuenta corriente y tampoco especificaban el sueldo.

En el caso de Ciudadanos, su edil Alfonso Cicero sí reflejaba la existencia de varias cuentas, pero no la cantidad depositada en ellas, algo que, según explica, "debe de tratarse de algún error a la hora de subirlo a la plataforma de transparencia".

Cicero indica que envió un anexo en el que detallaba lo que hay en cada una de ellas, y "solo pedí que, por protección de datos, no se publicaran las de mis padres, las mías sí". De hecho, Cicero defiende que todos los ediles deberían dar sus datos completos, "ya que es algo obligatorio en cumplimiento de la ley".

Parecida es la postura de Isabel Fernández, de Podemos, que tampoco declaraba ninguna cuenta bancaria, "porque no tengo dinero en ella". Algo que no es óbice para señalar que "los políticos somos personas públicas y esos datos deben de ser de dominio público, es una cuestión de transparencia".

Por último, el portavoz de IU, Gonzalo Bengoa, alude a un simple error de interpretación: "Entendí que había que poner las propiedades y el sueldo. Hice lo mismo que hace un año cuando entré como concejal y no reparé en esa posibilidad".

Asimismo, señala que "no tengo una cantidad muy grande en el banco, por lo que tampoco le di más relevancia. Si alguien dispone de cifras significativas, entiendo que sí debería incluirse en la declaración", concluye el edil de la formación de izquierda.