"Decenas de personas pueden testificar que jugaron en el campo de Noreña pagando", según el exedil de IU

El exedil de IU en Noreña Javier López, firmante de la denuncia contra el Ayuntamiento por irregularidades en la cesión y el uso de los campos municipales de fútbol, se reafirma en sus acusaciones: "Decenas de personas podrían testificar que han jugado en el campo pagando. Si ese dinero no entró en el Ayuntamiento ni aparece en la contabilidad del Condal, ¿dónde está?".

López y su por entonces compañera de partido Cristina Sánchez denunciaron ante la Fiscalía que el Consistorio había incurrido en prevaricación al ceder el uso del campo al Condal sin ningún tipo de convenio que lo regulara y, a su vez, que se estaba realquilando el campo de hierba artificial. La Fiscalía abrió diligencias de investigación, pero finalmente no apreció un delito de prevaricación y cerró el caso.

Ahora López, a título personal, desea hacer una serie de puntualizaciones sobre las conclusiones públicas que se sacaron del caso. Además de insistir en que sí hubo un alquiler irregular, asegura: "La Fiscalía reconoce irregularidades en la gestión y la administración, pero no entra a valorar y a resolver sobre el fondo del asunto (el alquiler a terceros). Tan solo resuelve que no hay prevaricación y que los ingresos del alquiler no entraron en el Ayuntamiento ni están en la contabilidad del Condal".

El exedil recalca que estos hechos no se vienen produciendo desde hace treinta años, "sino desde que se construyó el campo de hierba artificial". Recuerda también que cada vez que se utilizan las instalaciones "los gastos de luz, agua y mantenimiento los pagan los vecinos de Noreña. Sin embargo, lo que se cobra por el alquiler desaparece".

López explica que han sido "vapuleados por cumplir con nuestra obligación de vigilar y defender el patrimonio municipal", aunque también reconoce haber recibido felicitaciones "por tener el coraje de destapar el asunto". Por último, expone que IU "nunca ha actuado contra el Condal ni contra cualquier otro club o asociación local", y recuerda que fueron "los primeros redactores de la moción que derivó en la construcción del campo".