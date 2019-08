Piden que el Festival Rock Nalón de Pravia se ubique en una zona no habitada

Los vecinos de las calles más cercanas al escenario del Festival Rock Nalón, previsto para el día 31 de agosto, critican que el Ayuntamiento haya permitido de nuevo esta ubicación, en vista de las molestias que aseguran haber sufrido el año pasado, y exige su emplazamiento en una zona alejada del vecindario. Las protestas provienen de los residentes de las calles Príncipe, Nueva, las Huertas, Don Silo, Salsipuedes y Victoria.

Los afectados aseguran que en la pasada edición muchos vecinos optaron por abandonar sus casas y alojarse en hoteles o en casas de familiares, "y los que no pudieron hacerlo tuvieron que soportar durante todo el día y hasta altas horas de la noche un excesivo y en ocasiones ilegal volumen, insoportables vibraciones, suciedad, malos olores producidos por los orines de los asistentes e incluso, con denuncia interpuesta ante la Guardia Civil, el robo con allanamiento de morada".

El comunicado subraya la particularidad de la avanzada edad de los vecinos, muchos de ellos rondando los 80 años, y no entiende que no pueda ubicar el festival en otro emplazamiento teniendo en cuenta que la ubicación elegida "no obedece a solucionar ninguna necesidad logística o de servicios, ya que hemos visto que cuenta con sus propios (aunque escasos) aseos portátiles, tiendas e incluso bares". Los vecinos apuntan que no se oponen a ninguna actividad cultural, pero reclaman el cambio de escenario del Festival Rock Nalón.