Los honores a Santa Isabel, bajo techo

La tormenta pasó por Lugones con arrebato justo en el momento de la procesión de Santa Isabel para disgusto de los fieles. Pero el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, les animó con con sus palabras en el sermón que ofreció y, como les dijo: "Esto ye Asturias". Un aguacero que no impidió uno de los actos más simbólicos de la jornada, la bendición de las embarazadas, de las que es patrona la advocación lugonina. Se realizó en el interior del templo parroquial.

Y la embarazada bendita fue Cristina Rodríguez, primeriza, que alumbrará a su pequeña Clara el próximo mes de noviembre y que ahora cuenta con la bendición de Santa Isabel. "Me lo ofrecieron y me hacía ilusión, así que muy bien", dijo escuetamente, pero muy feliz, acompañada de su esposo, Adrián Fernández. Ambos siguieron la misa en uno de los primeros bancos de la iglesia de San Félix, llena por completo para la celebración festiva y con muchos fieles en pie.

El párroco, Joaquín Serrano, leyó el Evangelio sobre el pasaje de la Visitación. Y el Arzobispo explicó en el sermón el significado de su unión. "La vida se hizo camino en Isabel, a la que llamaban la estéril, y en el de María. La vida era un don, un inmenso regalo, y no censuraban esa vida que tocaba a la puerta". En ese sentido, el Arzobispo invitó a los fieles lugoninos a descubrir los "guiños" que Dios les muestra en el día a día, como el milagro que obró con María e Isabel. "No son impresionantes, no son deslumbrantes, son pequeños milagros cotidianos". Y les animó a apagar pequeños incendios y cuitas para llegar a Dios. Asímismo señaló que ninguna mujer debe estar en soledad, "sea cual sea su embarazo, que esa vida siempre sea bienvenida, hay que apoyar y ayudarla".

Los feligreses sorprendieron al Arzobispo con la "Salve Lugonina", que se repartió en cuartillas para su lectura y fue acompañada por el coro "San Félix", que cantó durante la misa.

Y en Lugones seguirán celebrando a Santa Isabel hoy con el reparto del bollo, desde las 12 horas, seguido por un desfile de gigantes y cabezudos acompañados por las charangas "Pepe el Chelo" y "Charanga Mekánica", que anunciarán la comida en la calle de Lugones, que será en la avenida de la Constitución. Por la noche, vervebena con las orquestas "El Combo dominicano" y "Marbella", en la calle Leopoldo Lugones. El cierre de los festejos será mañana con el "Día del niño", con precios populares en todas las atracciones de la fiesta, y a las 19 horas, en la Casa de Cultura, actuará el Mago Nacho, con entrada gratuita.

Lugones va poniendo fin a las fiestas de Santa Isabel, en las que hay espacio para la diversión y, también, para la profunda religiosidad de sus vecinos.