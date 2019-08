La asociación vecinal de Pervera denuncia el robo de los canalones de cobre de la iglesia

Trozo a trozo, noche tras noche. Así se han ido llevando los canalones de cobre de la iglesia de Pervera, un robo que la asociación de vecinos "San Juan" ha denunciado ante la Policía Local y la Guardia Civil. Un hecho que se ha producido en varias noches a lo largo de las últimas semanas. "Ya van dos o tres veces que vienen, la última fue la noche del viernes al sábado, cuando se llevaron unos 15 metros", explica Juan Díaz, presidente del colectivo vecinal.

Hace algo más de una semana advirtieron el primer robo. Al sistema de canalones le faltaba un trozo, y así se ha repetido sucesivamente: durante varios días fueron viendo cómo desaparecían los canalones de cobre de la iglesia.

Además, han detectado daños en la fachada del templo debido a los bruscos movimientos que realizaron los cacos para arrancarlo. "Son desperfectos y vendrá el albañil a repararlos; esperemos que no sea nada y que no se note", detalla Díaz. También temen que haya tejas o la cubierta de la iglesia afectadas por los tirones que dan para robar los canalones. "Tenemos miedo ya de que hasta nos lleven la campana".

Los vecinos de Pervera están muy disgustados con los robos del canalón de cobre, ya que tienen el templo muy cuidado, como nuevo, y allí desarrollan una amplia vida social. De ahí que Díaz destaque que lo peor del robo no es el daño económico ni material producido, sino "el disgusto que tenemos y la sensación de impotencia, de no poder hacer nada". Además, señala que el templo de Pervera se encuentra en una zona aislada, sin cercanía de viviendas habitadas, lo que complica poder alertar a la Benemérita en caso de que escuchen algún ruido por la noche. "Donde está, la iglesia está muy sola y, claro, tienen opción a hacer lo que quieran sin miedo a que los vean".

Los vecinos tienen claro que los cacos van a por el cobre, por su valor de venta. Así es que están barajando varias opciones para impedir a los ladrones continuar saqueando los canalones del templo. Ayer mismo se reunieron para debatir la mejor solución posible. Se plantean, por un lado, instalar una cámara de videvigilancia para asegurar el entorno de la iglesia. Y, como segunda opción, piensan en cambiar los canalones y sustituirlos por unos nuevos de otro material que no sea atractivo para el negocio de los cacos.

"No sabemos ya qué podemos hacer porque van a por el cobre y, si ponemos los canalones de otro material, como plástico, por ejemplo, no creemos que lo vayan a querer robar, eso no lo llevan", explica Díaz. Pero los vecinos también estudian la posibilidad de instalar una cámara como medida preventiva para evitar más robos y que los ladrones teman ser vistos por los agentes de la Guardia Civil "porque, si no, vamos a estar así toda la vida, y no puede ser".

La asociación de vecinos decidirá en los próximos días qué medidas tomar.