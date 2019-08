El bollo de Santa Isabel, a cobijo del agua

Las previsiones meteorológicas obligaron a cancelar la comida en la calle, pero los lugoninos no se quedaron en casa. Fueron directos a la carpa de la fiesta, donde se repartió el bollo preñao con botella de sidra, y muchos aprovecharon para disfrutar de una improvisada comida campestre, como ha sido toda la vida. La asociación de festejos de Lugones repartió casi 3.000 bollos a lo largo del día para poner punto final a las fiestas de Santa Isabel. Sólo queda el "Día del niño", que se celebra hoy.

"Aquí estamos de romería, la tradición no se puede perder", decía Loli Durango mientras disfrutaba de la comida campestre rodeada de amigos. Ni la previsión de fuertes lluvias los dejó en casa; cogieron las empanadas encargadas e hicieron alguna vianda especial, y a la fiesta. Igual que la familia González, que aprovechó la carpa para comer por si se ponía a llover. José González y Candi Cueto estaban encantados con toda la familia alrededor. "Me gusta muchísimo estar así", dijo él, desbordando felicidad. La abuela, dispuesta a consentir a los nietos con dulces y atracciones durante todo el día. Es lo que toca en días festivos: los niños disfrutan y los abuelos, más.

Y, pese a la amenza de lluvia, los lugoninos disfrutaron del día de Santa Isabel por todo lo alto y muchas de sus habitantes, celebraron su santo, como fue el caso Isabel Menéndez, que lo hizo con la familia. "Estamos a techo, ahora que llueva, allá ellos si no salen, a mí las ganas de comer y pasarlo bien no se me quitan", afirmó Guillermo Lorenzo. El grupo respondió con carcajadas a sus palabras.

Y como para no estar animados en Santa Isabel de Lugones. Laura Laje, de la asociación de festejos, animó con muchísima alegría el reparto del bollo, sacando una sonrisa a cada vecino que lo recogió con sus bromas y comentarios para subir el ánimo de los lugoninos. "Al equipo hay que animarlo porque, si no, nos venimos abajo; el equipo tiene que sonreír, que estamos en fiestas", comentó entre reparto y reparto. Y los presentes lo atestiguaron: "Ella es así siempre".

Un ánimo general entre los vecinos que disfrutaron del festejo porque, pese a los obstáculos, la jornada fue sobresaliente: "Fastidió un poco el mal tiempo porque la comida en la calle iba a tener gente y muy buena acogida, pero todo tiene solución, la carpa está muy bien", aseguró Maribel Bermudez.

Los que lo pasaron pipa fueron los niños; hoy el día será para ellos, con precios populares en las atracciones y espectáculo de magia.