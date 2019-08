Somao, el bollo de todos los pravianos

El bollo de Somao (Pravia) por la fiesta de Sant' Olaina es especial. Y no porque se haga de manera distinta a los habituales bollos con chorizo, si no porque en una localidad de alrededor de trescientos habitantes se reparten la friolera de 3.000 bollos. Parece increíble, pero el arraigo de los descendientes, el apego de muchos pravianos y la llegada de veraneantes lo convierten en una cita de órdago. Además, las lluvias que ayer amenzaban con caer en la zona no hicieron acto de presencia. "El bollo es un día muy importante para Somao, que guarda ese espíritu familiar de fiesta de prau. Además, muchos pueblos de los alrededores consideran esta fiesta como propia y es un honor", señaló Gongui Rodríguez, de la comisión de fiestas.

Y no le falta razón. Desde Cañedo, Agones y la villa praviana llegó ayer el grupo de Manuel Fernández, quienes acompañaron el bollo con tortilla, empanada, sidra y "pastelitos" que llevaron de casa "porque una vez al año no hace daño, estamos a dieta de mantenimiento, no podemos perder un kilo", bromeó.

Estaba previsto que la fiesta continuase con la verbena amenizada por "Essencia" y "Panamá".