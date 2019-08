IU Siero denuncia que no se ha convocado el Pleno ordinario

IU Siero denuncia que no ha recibido convocatoria para el Pleno ordinario que debía celebrarse este jueves. "La Corporación municipal acordó de manera unánime la celebración de un Pleno ordinario cada último jueves de mes", recuerda su portavoz, Edgar Cosío. Sin embargo, apuntan a que no se ha convocado para la jornada de hoy, como era preceptivo. A juicio del grupo municipal de IU, esta circunstancia "limita el derecho fundamental de los concejales la participación en los asuntos públicos como representantes de su electorado". Por ello, y al no haber recibido explicaciones, han metido un escrito en el registro municipal solicitándolas, informa A. I.