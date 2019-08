Vox ya tiene edil en Llanera, dos meses después de las elecciones

Vox por fin cuenta con el edil que obtuvo en las elecciones de Llanera. Tras la renuncia de los dos primeros de la lista, Sonsoles Peralta y José Manuel Rodríguez, la tercera en la lista, María Luisa Menéndez, ha asumido el cargo como edil municipal. Lo hizo en un "misterioso" Pleno extraordinario, celebrado el pasado 12 de agosto, al que no se convocó a ningún medio de comunicación.

La formación conservadora obtuvo 1.128 votos en el concejo (un 13.67% del total), lo que le otorgó un asiento en el pleno municipal. Sin embargo, su cabeza de lista, Sonsoles Peralta, no tomó posesión en la sesión de organización, celebrada en junio. Las razones que dan los dirigentes del partido en Asturias están relacionadas con su avanzado estado de gestación, una situación que califican de "delicada" y que le habría hecho renunciar a ser concejala. En la lista le seguía José Manuel Rodríguez, que también desdeñó la posibilidad de heredar el puesto, según la ejecutiva regional, "por motivos personales". La pelota pasó entonces a María Luisa Menéndez, la tercera de la candidatura, que finalmente aceptó y tomo posesión este mes.

Menéndez es teleoperadora comercial y reside en Posada de Llanera, donde ha pasado toda su vida. Según indica, no se esperaba que las circunstancias se dieran así, pero coge el cargo "con mucha ilusión". Nunca ha ostentado un cargo político, algo que no le resta confianza de cara a su objetivo, que no es otro, dice, que "trabajar por los vecinos de Llanera".

Entre las líneas de actuación que considera prioritarias en el concejo están la mejora de la seguridad y la bajada de los impuestos. Respecto de la primera, señala que "en Llanera, a partir de las nueve de la tarde, ya no hay policía local y nadie vigila". Este razonamiento se corresponde con los frecuentes robos en bares durante la madrugada.