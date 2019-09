Sin agua caliente en el polideportivo de Agones (Pravia)

Ciudadanos Pravia reclama al equipo de gobierno del PSOE la reparación de los vestuarios del campo de hierba artificial de las instalaciones deportivas de Agones. La formación detalla que no hay agua caliente en las duchas y que, en algunas ocasiones, coinciden tres equipos "haciendo que muchos niños opten por marchar sin ducharse al no garantizarse un servicio mínimo", indica Jesús Gálvez, edil de Ciudadanos. Señalan que se priva a más de cien deportistas pravianos y otros que acuden a competir a Agones de un servicio básico como es el agua caliente. "Es difícil saber las carencias de usuarios y trabajadores de las instalaciones municipales cuando no se visitan en meses, sólo para la foto o en campaña electoral, el resto del tiempo reina el abandono, la suciedad y la desidia", añade Gálvez. Ciudadanos requiere una solución urgente, informa S. A.